La CIA delineó, luego del inicio de la guerra de Malvinas, en 1982, un plan secreto destinado a entregar las islas a Argentina, y ofrecerles a sus habitantes trasladarse a Escocia o convertirse en ciudadanos argentinos, según revela un documento desclasificado del organismo estadounidense.

El plan de Estados Unidos preveía un plazo de tres años para que los habitantes de las Islas Malvinas optaran por “permanecer en las Islas” o trasladarse a un área de jurisdicción británica, ya sea en el Reino Unido o "en otros lugares bajo soberanía británica”.



Además, el documento que reflejaba la propuesta de la central de inteligencia estadounidense -titulado “Solución a la crisis de las Islas Malvinas" - preveía el otorgamiento de un “subsidio de reubicación de 100 mil dólares por persona”. USA - Internacionales

"Estaré en la inauguración y mataré al presidente", dijo en un video Dominic Joseph Puopolo, arrestado cuando salía de un restaurante en Miami Beach.

Agentes de la Policía de Miami Beach, en el sureste de Florida, detuvieron a un hombre por amenazar de muerte en un vídeo en su cuenta de Twitter al presidente electo de EE.UU., Donald Trump, informaron las autoridades.



El hombre, identificado como Dominic Joseph Puopolo, de 51 años, fue arrestado este martes después de que colgara en vídeo en el que decía: "Esto es el 16 de enero de 2017. Estaré en la inauguración y mataré al presidente Trump, presidente electo hoy".



La Policía señaló que Puopolo fue detenido mientras salía de un restaurante de comida rápida en Miami Beach, informó el canal Local 10. Precauciones - Salud

La Unidad de Toxicología y Medio Ambiente del Hospital Austral sugiere tomar importantes medidas:



La mayoría de los accidentes se producen en el domicilio por lo cual las medidas de prevención deben estar orientadas a evitar el ingreso de los alacranes a la casa y tener precaución en aquellos sitios donde se los puede encontrar.



Protección personal



Revisar y sacudir las prendas de vestir, y el calzado antes de vestir o calzar, especialmente si han quedado tiradas en el suelo.

Sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un bebe o niño. En las patas de la cuna se pueden colocar frascos de vidrio para evitar el ascenso de los alacranes.

Tener precaución cuando se examinan cajones o estantes. Retirar progresivamente los elementos de su interior en lugar de introducir la mano o revolver.

Evitar caminar descalzo en zonas donde se conozca la presencia de escorpiones. Liga Nacional A - Deportes

LA UNIÓN(F) 87 - ECHAGÜE 72

El Atlético Echagüe Club cayó en Formosa contra La Unión por 87 a 72, en un partido que lo encontró bien el primer tiempo pero mal en el segundo.

Con toda arrancó el AEC ya que sacó una diferencia de 8 puntos rápidamente. Atacó constantemente el aro y fue efectivo con un importante atrevimiento sobre un adversario que se mostró endeble. Conflicto - Información General

En la mañana de hoy mientras los trabajadores de la gráfica Artes Gráficas Rioplatense del grupo Clarín, ubicada en el barrio de Pompeya, se disponían a entrar a trabajar, se encontraron con un cartel de la empresa donde anuncia la decisión de cerrar la planta aduciendo una crisis que no es tal (aquí se imprimen Revista Viva, Rumbos, Genios, Jardín, Cablevisión, Guías telefónicas, libros escolares, folletería, etc).

Se trata evidentemente de una maniobra que busca quebrar la organización de la planta para imponer el ajuste que al amparo de la política oficial ya ha avanzado en otros sectores del gremio. Liga Nacional A - Deportes

Echagūe 105 Olímpico 87

Necesaria victoria de Echagūe



Tras 20 derrotas en fila, el conjunto de Paraná volvió a ganar en La Liga, al derrotar por 105-87 a Olímpico como local.

Caracter fue doble-doble figura con 26 puntos y 14 rebotes.

Echagūe se hizo fuerte como local y derrotó por 105-87 a Olímpico, resultado necesario que le permitió dejar atrás las 20 caídas sufridas de manera consecutiva.

FOTOS EN GALERÍA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - Vida Sana

Con el objetivo de desarrollar cultivos poco extendidos en el país, especialistas del INTI asisten a una empresa agropecuaria nacional para agregar valor a este novedoso cereal, que podría ser empleado en la elaboración de alimentos nutritivos para celíacos.

La experiencia de trabajo con granos del Centro Cereales y Oleaginosas del INTI (CyO) y la iniciativa de la firma agropecuaria Lipa-Hue confluyeron para el desarrollo de productos con valor agregado en base a trigo sarraceno.

Muy popular en países de Europa del Este, como Rusia, Ucrania y Polonia; de Europa Central, como República Checa; y en China; el trigo sarraceno se caracteriza por su elevado valor nutritivo, conformado por proteínas, aminoácidos que no se encuentran en muchos cereales, hidratos de carbono, vitaminas –incluida la P, muy buena para el aparato circulatorio-; magnesio, potasio, fósforo y hierro; entre otras propiedades. Liga Nacional A - Deportes

La Asociación de Clubes, volvió a habilitar al entrenador Ignacio Barsanti, para que continúe al mando del plantel profesional del Atlético Echagüe Club.

La AdC, le otorgó una extensión en su habilitación provisoria, que va del 10 de enero al 10 de febrero del corriente año.

De esta manera dirigirá los siguientes encuentros en el comienzo del 2017:

13/01 – Echagüe – Olímpico.

16/01 – La Unión – Echagüe.

18/01 – San Martín – Echagüe.

20/01 – Regatas – Echagüe.

26/01 – Echagüe – Boca.

30/01 – Estudiantes – Echagüe.

4/02 – Echagüe – Quilmes.

6/02 – Echagüe – La Unión. Innovación - Nacionales

Con el objetivo de disminuir costos y optimizar el proceso de lavado de las raíces de este cultivo, especialistas del Centro INTI-Misiones diseñaron un instrumento de limpieza en seco llamado "zaranda rotatoria".

Una empresa argentina está utilizando el primer prototipo.

Con el fin de separar la tierra y las impurezas que acarrean las raíces de mandioca antes de ser depositadas en tolvas de almacenamiento, especialistas del INTI desarrollaron un sistema de limpieza en seco llamado “zaranda rotatoria”. Este instrumento evita el deterioro del tubérculo, disminuye el impacto ambiental y reduce tanto la utilización de agua como el costo de su lavado. Internet - Tecnología

Un diputado propuso crear una Defensoría Pública en Redes Sociales.

La iniciativa propone con ello proteger los derechos de las personas “frente a los actos, hechos y expresiones que causen un grave perjuicio a sus derechos” y crea el procedimiento de “Habeas Data Administrativo”.

El diputado nacional por Córdoba (UNA), Juan Brugge, propone crear la Defensoría Pública en Redes Sociales de Contenidos Digitales. Un organismo que funcionará en el ámbito del Poder Legislativo, con independencia funcional.



El proyecto de Ley presentado por Brugge que la principal función del nuevo organismo será “la protección de los derechos de las personas humanas y jurídicas frente a los actos, hechos y expresiones que causen un grave perjuicio a sus derechos constitucionales, a través de cualquier tipo de redes sociales, sean estas, digitales, fijas o móviles, en particular internet y cualquier otra plataforma digital existente o a crearse en el futuro de transmisión de datos”. Regimen simplificado - Nacionales

Se sumó la categoría A para quienes facturen hasta $84.000 anuales, quienes pagarán $787 por mes.

Se incrementaron los parámetros de ingresos el 75%.

El director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, anunció que se publicará en el Boletín Oficial la nueva reglamentación del monotributo, que entre otras medidas, incorporará 150.000 nuevos contribuyentes que se sumarán a los más de 3 millones alcanzados por este impuesto.

"Con la adecuación del monotributo se incorporarán unos 150.000 nuevos contribuyentes a este régimen simplificado de impuestos", dijo Abad.



El funcionario explicó que entre otras medidas, se incorporó una categoría, la A, para quienes facturen hasta $84.000 anuales, quienes deberán pagar $787 por mes, como aporte a la obra social y a la jubilación. Teatro - Cultura

En enero vuelve “Tres de acá” a Pueblo Viejo

Inicia el miércoles 4 con “Extraño juguete”

A partir de la exitosa repercusión del ciclo realizado en diciembre, el teatro independiente local ofrece nuevamente tres opciones refrescantes para pasar el primer mes del año: “Extraño juguete”, “El Martirio” y “La Puerta Secreta”. Las tres obras conjugan humor con miradas críticas sobre las relaciones humanas.

El miércoles 4 de enero, a las 22 hs., abrirá la ronda “Extraño juguete”, de Susana Torres Molina, con las actuaciones de Marta Cot, Estela Pitoni y Marcelo La Casa, quién además dirige la obra. “Extraño juguete” es una entretenida comedia negra, que pinta diversos matices, con humor, ironía y suspenso, el juego que jugamos todos los seres humanos, sobre todo cuando “las apariencias engañan”... Impuestos - Turismo

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reintegrará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los turistas extranjeros que contraten hotel u otro tipo de hospedaje y sea pagado con tarjetas de crédito o débito emitida en el exterior.

El monto a reintegrar se calculará sobre la base de la tarifa por noche, incluyendo el desayuno.La devolución será automática y directa, es decir que quedará expuesta en la factura y no requiere trámite adicional y alcanza al extranjero que adquiera estos servicios.

Los hospedajes deben ser Responsables Inscriptos en el impuesto. Liga Nacional A - Deportes

Desde las 21.30 horas, en la capital correntina, Regatas se medirá con Echagüe, en un juego correspondiente a la Segunda Fase.

Posiciones: Regatas (15-11) se ubica tercero en la Conferencia Norte, mientras que Echagüe (4-22) está último en la misma zona.



Rachas: El plantel correntino acumula dos caídas seguidas en la ruta frente a Gimnasia y Ferro.



Los paranaenses llegan también con dos derrotas en fila, pero ante La Unión y San Martín. Liga Nacional A - Deportes

A partir de las 21.30, San Martín chocará con Echagüe en el Gigante rojinegro, en un duelo de extremos de la Conferencia Norte.

Posiciones: San Martín (18-6) lidera la Conferencia Norte, mientras que Echagüe (4-21) está último en la misma zona.



Rachas: El equipo correntino comenzó el año con una victoria frente a La Unión por 81-75, resultado que le permitió dejar atrás el traspié en la final del Súper 4 contra San Lorenzo.

Los paranaenses lograron sobreponerse de 20 derrotas en fila, venciendo a Olímpico como local. Sin embargo en su última presentación cayeron con La Unión en la ruta.



El número: San Martín es el sexto mejor goleo (81,2), tercera mejor defensa (74,6). Además, es seis en rebotes (38), cinco en asistencias (16,7), dos en robos (9), siete en tapas (2,6), siete en porcentaje de triples (36%), cuatro en dobles (53%), ocho en puntos desde el banco (23), cuatro en puntos de ataque rápido (11,1) y uno en puntos de zona pintada (37,7). Liga Nacional A - Deportes

Estudiantes ya tiene el reemplazante de Marriaga



En las últimas horas, la dirigencia del básquetbol profesional de la institución confirmó la llegada de Pedro Claderón para integrar el plantel profesional del Club Estudiantes Concordia.



El pivot, de 2,09 m y pasado reciente por Boca Juniors, llega como incorporación tras la desvinculación del venezolano Miguel Angel Marriaga a fines del año pasado.



En su paso por el Xeneize, el interno disputó 23 encuentros promediando 4.5 puntos y 3.6 rebotes en 18.5 minutos.

Nacido el 25 de abril de 1980, Calderón cuenta con una vasta experiencia en clubes de nuestra Liga Nacional además de un paso por el básquetbol portorriqueño y varios equipos de la Liga brasilera. Liga Nacional A - Deportes

La Unión – Echagüe

Con el objetivo de sumar su primer triunfo en el año, La Unión se enfrentará a Echagüe en el Polideportivo Cincuentenario.

El juego comenzará a las 22.00 horas y será arbitrado por Daniel Rodrigo y Leandro Lezcano.

Posiciones: La Unión (11-14) se posiciona séptimo en la zona Norte, mientras que Echagüe (4-20) está último en la misma sección.



Rachas: Los formoseños cayeron en su primer juego del año frente a San Martín por 81-75 y cortaron con una racha de dos victorias en fila.



Los paranaenses, en tanto, vienen de lograr un importante triunfo frente a Olímpico por 105-87, lo que le permitió dejar atrás una racha negativa de 20 derrotas consecutivas. Operativos - Nacionales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) clausuró 69 comercios por no emitir facturas ni tickets por las ventas que realizan.

La penalidad se extiende de 1 a 7 días.

Los comercios se encuentran 22 en Córdoba, 27 en Mendoza y 20 distribuidos en Pinamar, Valeria del Mar, Mar del Plata, Miramar y Cariló.

Entre los comercios clausurados hay supermercados, estacionamientos, casas de comida, hoteles, video juegos, venta de indumentaria, entre otros.

Estas acciones de la AFIP se enmarcan dentro de la Ley de Procedimiento Tributario y están orientadas a fomentar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Mercado Laboral - Información General

Adecco Argentina, revela los sectores que demandan más personal durante la temporada y además brinda una perspectivade cuáles serán los perfiles más solicitados durante el año que acaba de comenzar.

Los sectores vinculados a los servicios (hotelería y gastronomía) son los que más búsquedas de personal realizan durante el verano. Adecco Argentina, además, revela según las regiones del país las necesidades de personal que se vislumbran para el 2017.



¿Qué pasa en el verano?

Dentro del sector servicios, los perfiles más demandados en loshoteles son cocineros, camareros y recepcionistas con idiomas, mientras que los agentes de viaje, guías turísticos y animadores son los trabajadores estrella del verano para los centros de ocio. Adecco Argentina cuenta, por ejemplo, con 490 vacantes en este sector. Liga Nacional A - Deportes

Con el objetivo de empezar el año de la mejor manera, para dejar atrás las 20 caídas en fila, Echagüe buscará una alegría ante Olímpico, en el Luis Butta.

El juego comenzará a las 21.00 horas y será arbitrado por Estévez y Alaniz.



Posiciones: Olímpico (13-12) está sexto en la Conferencia Norte, mientras que Echagüe (3-20) se ubica último en la misma sección.



Rachas: El elenco paranaense acumula 20 caídas en fila. Su último festejo fue el pasado 2 de octubre frente a Instituto.



El Negro, en tanto, venía en alza con cuatro triunfos en fila, pero en su último juego perdió como visitante con Estudiantes de Concordia.



El número: Echagüe es la peor defensa de la temporada (90) y cinco en pérdidas (14,2). Paraná - Turismo

La competencia que tiene como premio un lugar en el escenario principal de la tradicional Fiesta Nacional del Mate de Paraná, se llevó a cabo este fin de semana en el Teatro 3 de Febrero.

La convocatoria estuvo abierta, como todos los años, para tres categorías de las que participaron artistas entrerrianos y de otras provincias del país.

El jurado estuvo integrado por Gustavo Surt de la ciudad de Chajarí, Daniel Virgilio Silva Campodónico de la ciudad de Nogoyá y Fabián Casals de Santa Elena.



Los premios fueron los siguientes:

En la categoría Pareja de Danza los ganadores fueron los bailarines locales, Pablo y Felicitas.

En la categoría Grupo Vocal Instrumental el premio fue para el grupo Remanso de la ciudad de Santa Elena.

Por último en la categoría Solista Vocal el ganador fue Rodrigo González de la localidad de Recreo, provincia Santa Fe. Liga Nacional A - Deportes

En la madrugada de este viernes, arribaron al país, casi en simultáneo, los jugadores foráneos del plantel profesional del Atlético Echagüe Club.

Los mismos se sumaron en horas de la noche al resto de sus compañeros que vienen trabajando desde el lunes en Paraná.

A Solano, Davis y Ayarza que regresaron al AEC, se le suma el nuevo refuerzo, Derrick Carácter, quién se encuentra en Buenos Aires ultimando trámites migratorios y de habilitación para partir rumbo a la capital entrerriana en horas de la tarde.

El ex NBA, fue recibido y acompañado por el jefe de equipo Guillermo Ragone, mientras que los demás jugadores ya están camino a Entre Ríos. Liga Nacional A - Deportes

El Verde jugará este viernes su primer partido del año, nada más y nada menos, que por las semifinales del Súper 4 cuando se enfrente a San Lorenzo.

El partido comenzará a las 20 horas y será televisado por TyC Sports.



Este viernes 6 de enero se jugarán las semifinales del Súper 4 Carnaval, instancia que reúne a los cuatro mejores equipos del país y Estudiantes será uno de los animadores de este certamen, llegando a disputar una instancia histórica para el club. Impuestos - Nacionales

La norma venció el pasado 31 de diciembre luego de ser prorrogada en abril y hasta ahora el Gobierno no oficializó su continuidad, por lo que de momento quedó sin vigencia.



Luego de 15 años se cayó un beneficio para los consumidores: la devolución de 5% de IVA para las compras con tarjeta de débito. La norma venció el pasado 31 de diciembre luego de ser prorrogada en abril y hasta ahora el Gobierno no oficializó su continuidad, por lo que de momento quedó sin vigencia. PYMES - Tecnología

El Centro de Micro y Nanoelectrónica del INTI inició un vínculo con pequeñas y medianas empresas de Tres de Febrero y busca una agenda de proyectos en común.

El INTI cuenta con una sala limpia dentro de las instalaciones del Centro de Micro y Nanoelectrónica.

Como parte de su vocación por vincularse con las empresas que invierten, innovan y generan empleo, el Centro INTI-Micro y Nanoelectrónica del Bicentenario (CMNB) estrecha lazos con una decena de pymes del rubro radicadas en el municipio de Tres de Febrero, en el Gran Buenos Aires. Recientemente, las firmas visitaron el Parque Tecnológico Miguelete (PTM) —sede central del organismo—, recorrieron el CMNB, participaron de un desayuno de trabajo y dialogaron con autoridades y técnicos del área. Liga Nacional A - Deportes

Derrick Caracter, tiene 28 años, es nacido el 4 de mayo de 1988 en Fanwood, Nueva Jersey.

Tiene 2,06 metros de estatura y 125 kg. Juega en las posiciones de ala-pívot y pivot.

El nuevo jugadore de Echagüe reemplazara a Jonatan Araujo; quien no continuara en la entidad por cuestiones tácticas.

La carrera universitaria de Carácter se desarrolló en Louisville Cardinals y en UTEP Miners (Texas El Paso) donde terminó en su última temporada como Junior con 14,1 puntos y 8,1 rebotes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CCPEEU) tradicionalmente han recomendado moderar el consumo de sal, ya que consideran que este ingrediente provoca un aumento de la presión arterial que, a su vez, incrementa significativamente el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.



Sin embargo, durante la última década ha crecido el número de publicaciones científicas que aseguran que, en lo que respecta a la sal, no todo es tan sencillo, según el portal Slon.ru.

Los defensores de reducir la ingesta de sal mayoritariamente hacen referencia al estudio de la epidemióloga y profesora de medicina de la Universidad de Harvard Nancy Cook. Cook estudió durante 15 años los efectos de la sal sobre la salud de más de 3.000 pacientes adultos con hipertensión y llegó a la conclusión de que la reducción del consumo de sal disminuye en un 25% el riesgo de ataques al corazón. La Agencia Espacial Europea (ESA) confirmó que tiene los medios técnicos para lanzar su nueva misión al planeta rojo e intentar, tras el frustrado descenso del módulo Schiaparelli, detectar si hay o hubo vida allí.



"La primera misión al planeta rojo sucedió en octubre (de 2016) y, ahora, la segunda está confirmada", anunció la ESA en un comunicado difundido por la agencia EFE, en el que oficializó el acuerdo con el consorcio Thales Alenia Space para construir el proyecto y hacer los ensayos antes del lanzamiento de 2020.



"El principal objetivo del programa ExoMars es centrarse en una de las cuestiones científicas más extraordinarias de nuestro tiempo: ¿Hay o ha habido vida en Marte?", explicó la ESA. Echagüe perdió en su última presentación del año. En Capital Federal, el Negro cayó contra Obras por 99 a 80 en una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.



El arranque del juego fue parejo, Echagüe, por su parte, se mostró firme, dinámico, pero su efectividad mermó una vez superado los cinco minutos del partido.



Es así que en la primera parte del primer cuarto se mantuvo arriba, pero después todo paso por el lado de Obras, que nunca mermó en su producción. El INTI firmó un convenio de cooperación con el Grupo PSA Argentina para el desarrollo de vehículos de la marca Citroën que podrán ser utilizados por personas usuarias de sillas de ruedas.

La firma del convenio de cooperación inicia un trabajo conjunto entre el INTI, PSA y otros actores vinculados a transporte y vialidad para que este vehículo sea una realidad.

El INTI junto al grupo PSA que fabrica los autos Peugeot, Citroën y DS firmaron un convenio de cooperación para el desarrollo de vehículos accesibles en el país. La propuesta contempla la promoción de la producción de automóviles accesibles para personas que tienen su movilidad reducida y utilizan silla de ruedas. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interpuso una denuncia penal contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), por retenciones no ingresadas o depositadas fuera del término legal, correspondientes al Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado, y a los aportes del personal en relación de dependencia de la institución, respecto a los meses de mayo, junio, julio y agosto del corriente año.



Cabe señalar que la causa quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, a cargo del Dr. Javier López Biscayart. Adecco brinda 5 consejos para que las empresas puedan lidiar con la rotación depersonal, una práctica cada vez más normal parala generación millennial.



En promedio, los trabajadores permanecen en cada uno de sus puestos de trabajo durante aproximadamente cuatro años y medio, y el 91% de los millennials espera cambiar de trabajo en menos de tres años.En base a estos datos, Adecco, líder en el mundo en consultoría integral en Recursos Humanos, explica en 5 pasos cómo lidiar con la rotación de los trabajadores dentro de una organización.



Enfocarse constantemente en el reclutamiento de nuevo personal puede ser muy lento y costoso para las organizaciones. Cada vez que un empleado deja su puesto de trabajo crea una interrupción en la productividad, eficacia y, muy importante, en la moral del equipo. Por eso, Echagüe no pudo en Junín.

Cayó contra Argentino por 80 a 70 en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El Atlético Echagüe Club arrancó dormido el partido, flojo en ofensiva y en defensa. Los primeros diez minutos fueron manejados por Argentino que logró una importante diferencia, es más conquistaron un parcial de 14 a 1.

Es así que, la floja actuación del Negro, que no le salió nada, se proyectó en los números, ya que los locales terminaron por diez arriba 26-10. LA ADC OTORGÓ LAS HABILITACIONES A BARSANTI COMO DIRECTOR TECNICO Y DE ALBORNOZ COMO ASISTENTE TECNICO

La ADC comunicó a Echague la habilitación provisoria hasta el 22 de Diciembre de Barsanti como DT y Albornoz como AT, prorrogando el plazo anteriormente otorgado, mientras se tramita la habilitación definitiva de ambos.

En el caso de Barsanti, tiene ENEBA 3 y CODITEP. Echague realizó una presentación ante la ADC en base al mérito deportivo de la campaña anterior en el TNA como finalista de Conferencia, por la cual se realizó el Acuerdo de Cesión de Plazas con Lanús. El Reglamento contempla la habilitación para dirigir en A para los entrenadores que realizaron los cursos correspondientes, y para quienes obtuvieran el ascenso desde el TNA, de acuerdo a las normas de la ADC. La publicación, coordinada conjuntamente por el CREAF, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Basque Centre for Climate Change (BC3) en el País Vasco, y la Universidad Leuphana de Lüneburg de Alemania, recoge nueve casos de estudio.

Favorecer la incorporación de las mujeres y otros colectivos desfavorecidos a la toma de decisiones sobre la gestión de recursos naturales hace más eficaz afrontar las crisis ecológicas y el cambio climático. El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos expresó su rechazo al proyecto de modificación de la ley 9739, que regula la profesión, ya que permitiría “indiscriminadamente” que cualquier funcionario público pueda ejercer la profesión de corredor inmobiliario en Entre Ríos.