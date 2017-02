Liga Nacional A - Deportes

La comisión directiva del Atlético Echagüe Club informa que decidió la contratación de Iván Najnudel, como nuevo entrenador del plantel que disputa la Liga Nacional.



Iván Najnudel nació el 21/04/1982, es hijo de León, creador de nuestra Liga Nacional de básquet y para destacar en su trayectoria fue asistente técnico de Julio Lamas en Obras, además de estar como entrenador en las categorías formativas de las selecciones Argentina, donde en 2014 condujo a la selección U18 que disputó el torneo Albert Schweitzer en Mannheim, Alemania y al siguiente año se hizo cargo de la categoría U14 de nuestro país.



Najnudel se incorporará a dirigir el equipo y por su parte Ignacio Barsanti ya fue informado y continuará ligado a la institución en calidad de asistente técnico. Concordia - Deportes

Los dirigidos por Hernán Laginestra jugarán este lunes 30 de enero ante Echagüe de Paraná a partir de las 21.30 horas.

Daniel Rodrigo y Leandro Lezcano serán los árbitros del partido

El Club Estudiantes Concordia afrontará este lunes su 29° juego de la temporada correspondiente a la Fase Nacional de la Liga, en su temporada 2016/17, cuando reciba en su estadio a Echagüe de Paraná a partir de las 21.30 horas. Gualeguaychú - Turismo

Las comparsas Ara Yevi, Mari Mari y Kamarr mostraron la calidad de sus vestuarios, la sincronía de sus coreografías y el gran despliegue de sus carrozas en su disputa por ganar el campeonato de este año en Gualeguaychú.



El Carnaval de Gualeguaychú, el tercero más concurrido del mundo, detrás de los de Río de Janeiro y Venecia, incluyó en esta edición el despliegue de 12 carrozas en las que unas 1.000 personas, con atuendos confeccionados con 70 mil plumas y un millón de lentejuelas, danzaron al ritmo de batucadas y junto al público hasta el amanecer.



Este impresionante despliegue artístico, que congrega multitudes para compartir y disfrutar del brillo, la alegría, la emoción y el ritmo de las comparsas, se repetirá todos los sábados de febrero en el Corsódromo, una pista de 500 metros de largo y 10 de ancho emplazada en un predio de 7,5 hectáreas, inaugurado en 1997 y que constituye el primer escenario de este tipo en el país.

COMERCIO EXTERIOR - Salud

La Argentina se encuentra entre los principales exportadores de peras y manzanas del mundo. Con el objetivo de extender la vida útil de estas frutas, el INTI desarrolló un recubrimiento protector, a partir de una proteína de soja, con aditivos antioxidantes naturales.

El recubrimiento desarrollado por el INTI fortalece la producción agrícola nacional y disminuye la pérdida de frutas después de la cosecha Opinión - Vida Sana

“El secreto de la felicidad no es casarse o tener un hijo, sino viajar”.

Así titula un periódico un “artículo” que aparece en su versión digital y que hace referencia a los resultados de una encuesta que hace Booking.com, una página de viajes.

Las decenas de miles de viajeros empedernidos que comparten este artículo en Facebook y en Twitter parecen no reparar en que el artículo da como receta para la felicidad precisamente lo que vende: viajes.

Nadie discute que viajar puede dar felicidad, como casarse o tener hijos. Pero ninguna de las tres te puede dar LA felicidad. Si esa felicidad tan definida y tan absoluta dependiera de algo externo, entonces quizá estaríamos corriendo el peligro de confundirla con una proyección de nuestras carencias. Nos podríamos encontrar ante el abismo de encontrarnos excluidos de la posibilidad de ser felices si no tenemos dinero para viajar, si nos lo impidieran nuestras obligaciones u otros obstáculos. Liga Nacional A - Deportes

Desde las 21.30 horas, en la capital correntina, Regatas se medirá con Echagüe, en un juego correspondiente a la Segunda Fase.

Posiciones: Regatas (15-11) se ubica tercero en la Conferencia Norte, mientras que Echagüe (4-22) está último en la misma zona.



Rachas: El plantel correntino acumula dos caídas seguidas en la ruta frente a Gimnasia y Ferro.



Los paranaenses llegan también con dos derrotas en fila, pero ante La Unión y San Martín. Liga Nacional A - Deportes

A partir de las 21.30, San Martín chocará con Echagüe en el Gigante rojinegro, en un duelo de extremos de la Conferencia Norte.

Posiciones: San Martín (18-6) lidera la Conferencia Norte, mientras que Echagüe (4-21) está último en la misma zona.



Rachas: El equipo correntino comenzó el año con una victoria frente a La Unión por 81-75, resultado que le permitió dejar atrás el traspié en la final del Súper 4 contra San Lorenzo.

Los paranaenses lograron sobreponerse de 20 derrotas en fila, venciendo a Olímpico como local. Sin embargo en su última presentación cayeron con La Unión en la ruta.



El número: San Martín es el sexto mejor goleo (81,2), tercera mejor defensa (74,6). Además, es seis en rebotes (38), cinco en asistencias (16,7), dos en robos (9), siete en tapas (2,6), siete en porcentaje de triples (36%), cuatro en dobles (53%), ocho en puntos desde el banco (23), cuatro en puntos de ataque rápido (11,1) y uno en puntos de zona pintada (37,7). Liga Nacional A - Deportes

Estudiantes ya tiene el reemplazante de Marriaga



En las últimas horas, la dirigencia del básquetbol profesional de la institución confirmó la llegada de Pedro Claderón para integrar el plantel profesional del Club Estudiantes Concordia.



El pivot, de 2,09 m y pasado reciente por Boca Juniors, llega como incorporación tras la desvinculación del venezolano Miguel Angel Marriaga a fines del año pasado.



En su paso por el Xeneize, el interno disputó 23 encuentros promediando 4.5 puntos y 3.6 rebotes en 18.5 minutos.

Nacido el 25 de abril de 1980, Calderón cuenta con una vasta experiencia en clubes de nuestra Liga Nacional además de un paso por el básquetbol portorriqueño y varios equipos de la Liga brasilera. Liga Nacional A - Deportes

La Unión – Echagüe

Con el objetivo de sumar su primer triunfo en el año, La Unión se enfrentará a Echagüe en el Polideportivo Cincuentenario.

El juego comenzará a las 22.00 horas y será arbitrado por Daniel Rodrigo y Leandro Lezcano.

Posiciones: La Unión (11-14) se posiciona séptimo en la zona Norte, mientras que Echagüe (4-20) está último en la misma sección.



Rachas: Los formoseños cayeron en su primer juego del año frente a San Martín por 81-75 y cortaron con una racha de dos victorias en fila.



Los paranaenses, en tanto, vienen de lograr un importante triunfo frente a Olímpico por 105-87, lo que le permitió dejar atrás una racha negativa de 20 derrotas consecutivas. Operativos - Nacionales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) clausuró 69 comercios por no emitir facturas ni tickets por las ventas que realizan.

La penalidad se extiende de 1 a 7 días.

Los comercios se encuentran 22 en Córdoba, 27 en Mendoza y 20 distribuidos en Pinamar, Valeria del Mar, Mar del Plata, Miramar y Cariló.

Entre los comercios clausurados hay supermercados, estacionamientos, casas de comida, hoteles, video juegos, venta de indumentaria, entre otros.

Estas acciones de la AFIP se enmarcan dentro de la Ley de Procedimiento Tributario y están orientadas a fomentar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Mercado Laboral - Información General

Adecco Argentina, revela los sectores que demandan más personal durante la temporada y además brinda una perspectivade cuáles serán los perfiles más solicitados durante el año que acaba de comenzar.

Los sectores vinculados a los servicios (hotelería y gastronomía) son los que más búsquedas de personal realizan durante el verano. Adecco Argentina, además, revela según las regiones del país las necesidades de personal que se vislumbran para el 2017.



¿Qué pasa en el verano?

Dentro del sector servicios, los perfiles más demandados en loshoteles son cocineros, camareros y recepcionistas con idiomas, mientras que los agentes de viaje, guías turísticos y animadores son los trabajadores estrella del verano para los centros de ocio. Adecco Argentina cuenta, por ejemplo, con 490 vacantes en este sector. Liga Nacional A - Deportes

Con el objetivo de empezar el año de la mejor manera, para dejar atrás las 20 caídas en fila, Echagüe buscará una alegría ante Olímpico, en el Luis Butta.

El juego comenzará a las 21.00 horas y será arbitrado por Estévez y Alaniz.



Posiciones: Olímpico (13-12) está sexto en la Conferencia Norte, mientras que Echagüe (3-20) se ubica último en la misma sección.



Rachas: El elenco paranaense acumula 20 caídas en fila. Su último festejo fue el pasado 2 de octubre frente a Instituto.



El Negro, en tanto, venía en alza con cuatro triunfos en fila, pero en su último juego perdió como visitante con Estudiantes de Concordia.



El número: Echagüe es la peor defensa de la temporada (90) y cinco en pérdidas (14,2). Paraná - Turismo

La competencia que tiene como premio un lugar en el escenario principal de la tradicional Fiesta Nacional del Mate de Paraná, se llevó a cabo este fin de semana en el Teatro 3 de Febrero.

La convocatoria estuvo abierta, como todos los años, para tres categorías de las que participaron artistas entrerrianos y de otras provincias del país.

El jurado estuvo integrado por Gustavo Surt de la ciudad de Chajarí, Daniel Virgilio Silva Campodónico de la ciudad de Nogoyá y Fabián Casals de Santa Elena.



Los premios fueron los siguientes:

En la categoría Pareja de Danza los ganadores fueron los bailarines locales, Pablo y Felicitas.

En la categoría Grupo Vocal Instrumental el premio fue para el grupo Remanso de la ciudad de Santa Elena.

Por último en la categoría Solista Vocal el ganador fue Rodrigo González de la localidad de Recreo, provincia Santa Fe.