Innovación - Nacionales

Con el objetivo de disminuir costos y optimizar el proceso de lavado de las raíces de este cultivo, especialistas del Centro INTI-Misiones diseñaron un instrumento de limpieza en seco llamado "zaranda rotatoria".

Una empresa argentina está utilizando el primer prototipo.

Con el fin de separar la tierra y las impurezas que acarrean las raíces de mandioca antes de ser depositadas en tolvas de almacenamiento, especialistas del INTI desarrollaron un sistema de limpieza en seco llamado “zaranda rotatoria”. Este instrumento evita el deterioro del tubérculo, disminuye el impacto ambiental y reduce tanto la utilización de agua como el costo de su lavado. Internet - Tecnología

Un diputado propuso crear una Defensoría Pública en Redes Sociales.

La iniciativa propone con ello proteger los derechos de las personas “frente a los actos, hechos y expresiones que causen un grave perjuicio a sus derechos” y crea el procedimiento de “Habeas Data Administrativo”.

El diputado nacional por Córdoba (UNA), Juan Brugge, propone crear la Defensoría Pública en Redes Sociales de Contenidos Digitales. Un organismo que funcionará en el ámbito del Poder Legislativo, con independencia funcional.



El proyecto de Ley presentado por Brugge que la principal función del nuevo organismo será “la protección de los derechos de las personas humanas y jurídicas frente a los actos, hechos y expresiones que causen un grave perjuicio a sus derechos constitucionales, a través de cualquier tipo de redes sociales, sean estas, digitales, fijas o móviles, en particular internet y cualquier otra plataforma digital existente o a crearse en el futuro de transmisión de datos”. Regimen simplificado - Nacionales

Se sumó la categoría A para quienes facturen hasta $84.000 anuales, quienes pagarán $787 por mes.

Se incrementaron los parámetros de ingresos el 75%.

El director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, anunció que se publicará en el Boletín Oficial la nueva reglamentación del monotributo, que entre otras medidas, incorporará 150.000 nuevos contribuyentes que se sumarán a los más de 3 millones alcanzados por este impuesto.

"Con la adecuación del monotributo se incorporarán unos 150.000 nuevos contribuyentes a este régimen simplificado de impuestos", dijo Abad.



El funcionario explicó que entre otras medidas, se incorporó una categoría, la A, para quienes facturen hasta $84.000 anuales, quienes deberán pagar $787 por mes, como aporte a la obra social y a la jubilación. Teatro - Cultura

En enero vuelve “Tres de acá” a Pueblo Viejo

Inicia el miércoles 4 con “Extraño juguete”

A partir de la exitosa repercusión del ciclo realizado en diciembre, el teatro independiente local ofrece nuevamente tres opciones refrescantes para pasar el primer mes del año: “Extraño juguete”, “El Martirio” y “La Puerta Secreta”. Las tres obras conjugan humor con miradas críticas sobre las relaciones humanas.

El miércoles 4 de enero, a las 22 hs., abrirá la ronda “Extraño juguete”, de Susana Torres Molina, con las actuaciones de Marta Cot, Estela Pitoni y Marcelo La Casa, quién además dirige la obra. “Extraño juguete” es una entretenida comedia negra, que pinta diversos matices, con humor, ironía y suspenso, el juego que jugamos todos los seres humanos, sobre todo cuando “las apariencias engañan”... Impuestos - Turismo

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reintegrará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los turistas extranjeros que contraten hotel u otro tipo de hospedaje y sea pagado con tarjetas de crédito o débito emitida en el exterior.

El monto a reintegrar se calculará sobre la base de la tarifa por noche, incluyendo el desayuno.La devolución será automática y directa, es decir que quedará expuesta en la factura y no requiere trámite adicional y alcanza al extranjero que adquiera estos servicios.

Los hospedajes deben ser Responsables Inscriptos en el impuesto. Investigaciòn - Salud

Actualmente existen numerosos estudios tanto a favor como en contra del consumo de sal. Conozca las recomendaciones para personas con diferentes necesidades según su estado de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CCPEEU) tradicionalmente han recomendado moderar el consumo de sal, ya que consideran que este ingrediente provoca un aumento de la presión arterial que, a su vez, incrementa significativamente el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.



Sin embargo, durante la última década ha crecido el número de publicaciones científicas que aseguran que, en lo que respecta a la sal, no todo es tan sencillo, según el portal Slon.ru.

Los defensores de reducir la ingesta de sal mayoritariamente hacen referencia al estudio de la epidemióloga y profesora de medicina de la Universidad de Harvard Nancy Cook. Cook estudió durante 15 años los efectos de la sal sobre la salud de más de 3.000 pacientes adultos con hipertensión y llegó a la conclusión de que la reducción del consumo de sal disminuye en un 25% el riesgo de ataques al corazón. Liga Nacional A - Deportes

Echagüe perdió en su última presentación del año. En Capital Federal, el Negro cayó contra Obras por 99 a 80 en una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.



El arranque del juego fue parejo, Echagüe, por su parte, se mostró firme, dinámico, pero su efectividad mermó una vez superado los cinco minutos del partido.



Es así que en la primera parte del primer cuarto se mantuvo arriba, pero después todo paso por el lado de Obras, que nunca mermó en su producción. Fiscales - Nacionales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interpuso una denuncia penal contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), por retenciones no ingresadas o depositadas fuera del término legal, correspondientes al Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado, y a los aportes del personal en relación de dependencia de la institución, respecto a los meses de mayo, junio, julio y agosto del corriente año.



Cabe señalar que la causa quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, a cargo del Dr. Javier López Biscayart. Liga Nacional A - Deportes

Echagüe no pudo en Junín.

Cayó contra Argentino por 80 a 70 en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El Atlético Echagüe Club arrancó dormido el partido, flojo en ofensiva y en defensa. Los primeros diez minutos fueron manejados por Argentino que logró una importante diferencia, es más conquistaron un parcial de 14 a 1.

Es así que, la floja actuación del Negro, que no le salió nada, se proyectó en los números, ya que los locales terminaron por diez arriba 26-10. Investigación - Internacionales

La publicación, coordinada conjuntamente por el CREAF, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Basque Centre for Climate Change (BC3) en el País Vasco, y la Universidad Leuphana de Lüneburg de Alemania, recoge nueve casos de estudio.

Favorecer la incorporación de las mujeres y otros colectivos desfavorecidos a la toma de decisiones sobre la gestión de recursos naturales hace más eficaz afrontar las crisis ecológicas y el cambio climático. Encuesta - Nacionales

• Los resultados surgen de una investigación realizada por la Universidad Siglo 21 sobre el nivel de credibilidad de los argentinos en los políticos y las instituciones.

• El trabajo señala, además, que 7 de cada 10 considera que los políticos están involucrados en hechos de corrupción y 4 de cada 10 los considera incapaces.

• 4 de cada 10 sostienen que la situación económica del país era mejor en 2015 y 6 de cada 10 espera que la situación se revierta en 2017.

• La AFA es apuntada como la institución con los peores índices de credibilidad del país. Liga Nacional A - Deportes

En el estadio "Luis Butta" y televisado para todo el país a través de TyC Sports, el Atletico Echagüe Club recibe a Quimsa por la segunda fecha de la fase nacional de la Liga Nacional.

El encuentro dará inicio desde las 20:00 horas y contará con el arbitraje de Fabricio Vito y Leandro Lezcano.

El negro bajo las ordenes de Ignacio Barsanti entrenó en doble turno y no contará para el partido con Axel Weigand quien es baja por distensión muscular en el sóleo. VACACIONES SALUDABLES - Turismo

Consultas médicas, vacunas, visitas al servicio de medicina del viajero, asistencia y stock de medicamentos son algunas de las cuestiones a tener en cuenta antes de empezar el período de descanso.

A la hora de planear las vacaciones y más aún cuando estamos por subirnos al auto, al micro o al avión, hay muchas cosas que pensar y organizar, especialmente cuando se viaja con chicos.

Por eso, le pedimos al Dr. Cristian Dellepiane, responsable académico Residencia Medicina Familiar del servicio de Medicina General Ambulatoria del Hospital Universitario Austral (HUA) que nos cuente cuáles son los puntos que requieren más atención.