En enero vuelve “Tres de acá” a Pueblo Viejo

Inicia el miércoles 4 con “Extraño juguete”

A partir de la exitosa repercusión del ciclo realizado en diciembre, el teatro independiente local ofrece nuevamente tres opciones refrescantes para pasar el primer mes del año: “Extraño juguete”, “El Martirio” y “La Puerta Secreta”. Las tres obras conjugan humor con miradas críticas sobre las relaciones humanas.

El miércoles 4 de enero, a las 22 hs., abrirá la ronda "Extraño juguete", de Susana Torres Molina, con las actuaciones de Marta Cot, Estela Pitoni y Marcelo La Casa, quién además dirige la obra. "Extraño juguete" es una entretenida comedia negra, que pinta diversos matices, con humor, ironía y suspenso, el juego que jugamos todos los seres humanos, sobre todo cuando "las apariencias engañan"...

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reintegrará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los turistas extranjeros que contraten hotel u otro tipo de hospedaje y sea pagado con tarjetas de crédito o débito emitida en el exterior.

El monto a reintegrar se calculará sobre la base de la tarifa por noche, incluyendo el desayuno.La devolución será automática y directa, es decir que quedará expuesta en la factura y no requiere trámite adicional y alcanza al extranjero que adquiera estos servicios.

Los hospedajes deben ser Responsables Inscriptos en el impuesto.

Actualmente existen numerosos estudios tanto a favor como en contra del consumo de sal. Conozca las recomendaciones para personas con diferentes necesidades según su estado de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CCPEEU) tradicionalmente han recomendado moderar el consumo de sal, ya que consideran que este ingrediente provoca un aumento de la presión arterial que, a su vez, incrementa significativamente el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.



Sin embargo, durante la última década ha crecido el número de publicaciones científicas que aseguran que, en lo que respecta a la sal, no todo es tan sencillo, según el portal Slon.ru.

Los defensores de reducir la ingesta de sal mayoritariamente hacen referencia al estudio de la epidemióloga y profesora de medicina de la Universidad de Harvard Nancy Cook. Cook estudió durante 15 años los efectos de la sal sobre la salud de más de 3.000 pacientes adultos con hipertensión y llegó a la conclusión de que la reducción del consumo de sal disminuye en un 25% el riesgo de ataques al corazón.

Echagüe perdió en su última presentación del año. En Capital Federal, el Negro cayó contra Obras por 99 a 80 en una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.



El arranque del juego fue parejo, Echagüe, por su parte, se mostró firme, dinámico, pero su efectividad mermó una vez superado los cinco minutos del partido.



Es así que en la primera parte del primer cuarto se mantuvo arriba, pero después todo paso por el lado de Obras, que nunca mermó en su producción.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interpuso una denuncia penal contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), por retenciones no ingresadas o depositadas fuera del término legal, correspondientes al Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado, y a los aportes del personal en relación de dependencia de la institución, respecto a los meses de mayo, junio, julio y agosto del corriente año.



Cabe señalar que la causa quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, a cargo del Dr. Javier López Biscayart.

Echagüe no pudo en Junín.

Cayó contra Argentino por 80 a 70 en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El Atlético Echagüe Club arrancó dormido el partido, flojo en ofensiva y en defensa. Los primeros diez minutos fueron manejados por Argentino que logró una importante diferencia, es más conquistaron un parcial de 14 a 1.

Es así que, la floja actuación del Negro, que no le salió nada, se proyectó en los números, ya que los locales terminaron por diez arriba 26-10.

La publicación, coordinada conjuntamente por el CREAF, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Basque Centre for Climate Change (BC3) en el País Vasco, y la Universidad Leuphana de Lüneburg de Alemania, recoge nueve casos de estudio.

Favorecer la incorporación de las mujeres y otros colectivos desfavorecidos a la toma de decisiones sobre la gestión de recursos naturales hace más eficaz afrontar las crisis ecológicas y el cambio climático. Encuesta - Nacionales

• Los resultados surgen de una investigación realizada por la Universidad Siglo 21 sobre el nivel de credibilidad de los argentinos en los políticos y las instituciones.

• El trabajo señala, además, que 7 de cada 10 considera que los políticos están involucrados en hechos de corrupción y 4 de cada 10 los considera incapaces.

• 4 de cada 10 sostienen que la situación económica del país era mejor en 2015 y 6 de cada 10 espera que la situación se revierta en 2017.

• La AFA es apuntada como la institución con los peores índices de credibilidad del país.

En el estadio "Luis Butta" y televisado para todo el país a través de TyC Sports, el Atletico Echagüe Club recibe a Quimsa por la segunda fecha de la fase nacional de la Liga Nacional.

El encuentro dará inicio desde las 20:00 horas y contará con el arbitraje de Fabricio Vito y Leandro Lezcano.

El negro bajo las ordenes de Ignacio Barsanti entrenó en doble turno y no contará para el partido con Axel Weigand quien es baja por distensión muscular en el sóleo.

Consultas médicas, vacunas, visitas al servicio de medicina del viajero, asistencia y stock de medicamentos son algunas de las cuestiones a tener en cuenta antes de empezar el período de descanso.

A la hora de planear las vacaciones y más aún cuando estamos por subirnos al auto, al micro o al avión, hay muchas cosas que pensar y organizar, especialmente cuando se viaja con chicos.

Por eso, le pedimos al Dr. Cristian Dellepiane, responsable académico Residencia Medicina Familiar del servicio de Medicina General Ambulatoria del Hospital Universitario Austral (HUA) que nos cuente cuáles son los puntos que requieren más atención.

ECHAGÜE - REGATAS

Día: Lunes 5 de diciembre Hora: 21.00

Árbitros: Pablo Estévez y Sergio Tarifeño

Estadio: Luis Butta (Paraná)



Posiciones: Regatas (12-7) se ubica tercero en la zona Norte, mientras que Echagüe (3-15) está último en la misma sección.



Rachas: El conjunto paranaense suma 15 caídas seguidas. Su último festejo fue el 2 de octubre frente a Instituto. El remero, en tanto, llega con cinco festejos en fila, frente a Atenas, Instituto, La Unión, Olímpico y Libertad.



El número: Echagüe es la peor defensa de la temporada (90,1), tres en pérdidas (14,4) y nueve en puntos de ataque rápido (8,2).



Regatas es el mejor ataque de La Liga (85,4) pero tercera peor defensa (81,9). Además, es uno en asistencias (18,7), ocho en robos (7,6), tres en triples (38%), dos en dobles (58%), siete en libres (75%), siete en puntos desde el banco (23,4), dos en puntos de ataque rápido (13,2) y cinco en puntos de zona pintada (34,8).

MARTES 06



20:45 I ESPECTACULO DE BALLET I Teatro 3 de Febrero

El martes 06 de diciembre la Escuela de bailes Patricia Herbel de Bessa organiza el espectáculo de ballet de cierre de año en el Teatro 3 de Febrero. Dicho espectáculo busca mostrar las aptitudes adquiridas por las estudiantes durante el año.

PLATEA Y PALCOS: $150 – TERTULIA: $100

Organiza: Escuela de bailes Patricia Herbel de Bessa.

Auspicia: Secretaría de Cultura- Municipalidad de Paraná



MIERCOLES 07



21:00 I NOCHE BALLET LOS ENTRERRIANOS I Teatro 3 de Febrero

El miércoles 07 de diciembre se realizará una Muestra de folklore y danza estilizada a cargo del Ballet Los Entrerrianos con la dirección de la Prof. Iris Weinzettelen el Teatro 3 de Febrero. La cita es a partir de las 21:00 y la entrada general tiene un costo de $100.



ENTRADA GENERAL: $100

Organiza: Ballet Los Entrerrianos a cargo de la Prof. Iris Weinzettel

Auspicia: Secretaría de Cultura- Municipalidad de Paraná



MIÉRCOLES 7

21:30 l 4 FESTIVAL PARANÁ CANTA A MARÍA l Campo Virgen de San Nicolás (Div. De los Andes Nº 2651)

El miércoles 07 de diciembre se realizará con la presentación de Silvestre Cabaña, María Cuevas, Ballet La Greda, Gaucho Pichicata y Los Príncipes. El evento contará con servicio de cantina y desde la organización se recomienda traer Sillones. En caso de lluvia se realizará en las instalaciones del Atlético Neuquen Club (Camino de la Cuchilla Grande y M. del Barco de Centenera).



ENTRADA: BONO CONTRIBUCIÓN $50

Organiza: Parroquia Santo Domingo Savio

Una nueva edición del cruce del túnel subfluvial se realizó con la participación de más 1300 ciclistas.

Actividad que une la ciudad de Paraná y Santa Fe en el programa turístico que llevan en conjunto las dos ciudades denominado "Dos ciudades, Un destino".

En la largada se hizo presente en Intendente de la ciudad de Paraná Sergio Varisco, el Secretario de Turismo de Paraná Marcelo Quiroga, y el Subsecretario de Deporte Atilio Carboni.

PYMES

El Centro de Micro y Nanoelectrónica del INTI inició un vínculo con pequeñas y medianas empresas de Tres de Febrero y busca una agenda de proyectos en común.

El INTI cuenta con una sala limpia dentro de las instalaciones del Centro de Micro y Nanoelectrónica.

Como parte de su vocación por vincularse con las empresas que invierten, innovan y generan empleo, el Centro INTI-Micro y Nanoelectrónica del Bicentenario (CMNB) estrecha lazos con una decena de pymes del rubro radicadas en el municipio de Tres de Febrero, en el Gran Buenos Aires. Recientemente, las firmas visitaron el Parque Tecnológico Miguelete (PTM) —sede central del organismo—, recorrieron el CMNB, participaron de un desayuno de trabajo y dialogaron con autoridades y técnicos del área.

Derrick Caracter, tiene 28 años, es nacido el 4 de mayo de 1988 en Fanwood, Nueva Jersey.

Tiene 2,06 metros de estatura y 125 kg. Juega en las posiciones de ala-pívot y pivot.

El nuevo jugadore de Echagüe reemplazara a Jonatan Araujo; quien no continuara en la entidad por cuestiones tácticas.

La carrera universitaria de Carácter se desarrolló en Louisville Cardinals y en UTEP Miners (Texas El Paso) donde terminó en su última temporada como Junior con 14,1 puntos y 8,1 rebotes.

Jugó en la Liga de Verano de la NBA 2010 en los Lakers con promedios de 15,4 puntos y 8,6 rebotes. También lo hizo con los Atlanta Hawks en 2012.

La Agencia Espacial Europea (ESA) confirmó que tiene los medios técnicos para lanzar su nueva misión al planeta rojo e intentar, tras el frustrado descenso del módulo Schiaparelli, detectar si hay o hubo vida allí.



"La primera misión al planeta rojo sucedió en octubre (de 2016) y, ahora, la segunda está confirmada", anunció la ESA en un comunicado difundido por la agencia EFE, en el que oficializó el acuerdo con el consorcio Thales Alenia Space para construir el proyecto y hacer los ensayos antes del lanzamiento de 2020.



"El principal objetivo del programa ExoMars es centrarse en una de las cuestiones científicas más extraordinarias de nuestro tiempo: ¿Hay o ha habido vida en Marte?", explicó la ESA.

El INTI firmó un convenio de cooperación con el Grupo PSA Argentina para el desarrollo de vehículos de la marca Citroën que podrán ser utilizados por personas usuarias de sillas de ruedas.

La firma del convenio de cooperación inicia un trabajo conjunto entre el INTI, PSA y otros actores vinculados a transporte y vialidad para que este vehículo sea una realidad.

El INTI junto al grupo PSA que fabrica los autos Peugeot, Citroën y DS firmaron un convenio de cooperación para el desarrollo de vehículos accesibles en el país. La propuesta contempla la promoción de la producción de automóviles accesibles para personas que tienen su movilidad reducida y utilizan silla de ruedas.

Adecco brinda 5 consejos para que las empresas puedan lidiar con la rotación depersonal, una práctica cada vez más normal parala generación millennial.



En promedio, los trabajadores permanecen en cada uno de sus puestos de trabajo durante aproximadamente cuatro años y medio, y el 91% de los millennials espera cambiar de trabajo en menos de tres años.En base a estos datos, Adecco, líder en el mundo en consultoría integral en Recursos Humanos, explica en 5 pasos cómo lidiar con la rotación de los trabajadores dentro de una organización.



Enfocarse constantemente en el reclutamiento de nuevo personal puede ser muy lento y costoso para las organizaciones. Cada vez que un empleado deja su puesto de trabajo crea una interrupción en la productividad, eficacia y, muy importante, en la moral del equipo. Por eso,

LA ADC OTORGÓ LAS HABILITACIONES A BARSANTI COMO DIRECTOR TECNICO Y DE ALBORNOZ COMO ASISTENTE TECNICO

La ADC comunicó a Echague la habilitación provisoria hasta el 22 de Diciembre de Barsanti como DT y Albornoz como AT, prorrogando el plazo anteriormente otorgado, mientras se tramita la habilitación definitiva de ambos.

En el caso de Barsanti, tiene ENEBA 3 y CODITEP. Echague realizó una presentación ante la ADC en base al mérito deportivo de la campaña anterior en el TNA como finalista de Conferencia, por la cual se realizó el Acuerdo de Cesión de Plazas con Lanús. El Reglamento contempla la habilitación para dirigir en A para los entrenadores que realizaron los cursos correspondientes, y para quienes obtuvieran el ascenso desde el TNA, de acuerdo a las normas de la ADC.

El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos expresó su rechazo al proyecto de modificación de la ley 9739, que regula la profesión, ya que permitiría “indiscriminadamente” que cualquier funcionario público pueda ejercer la profesión de corredor inmobiliario en Entre Ríos. Concordia - Cultura

Tres de acá

Ciclo de Teatro Independiente de Concordia

Este diciembre en Pueblo Viejo



Tres obras locales forman la programación teatral de Pueblo Viejo para cerrar el año: “Extraño juguete”, “El Martirio” y “La Puerta Secreta”.

Plenas de humor, cada una desde su óptica propia, hablan de las particularidades de las relaciones humanas. Las tres además han tenido exitosas temporadas este año en “La Cigarrera Cultural”.



El 14 de diciembre se presentará “Extraño juguete”, de Susana Torres Molina, con dirección y puesta en escena de Marcelo La Casa; y la actuación de Estela Pitoni, Marta Cot y Marcelo La Casa.

FOTOS EN GALERÍA

Además, la aparición continua de nuevos productos con mejores propiedades o alimentos con características modificadas como, por ejemplo, con menos grasas o con calcio añadido, añade más dificultades a la tarea de realizar la compra.

Las prisas y la falta de información son malos aliados a la hora de hacer la compra, ya que impiden que se revise la información nutricional de los alimentos procesados, algo esencial para saber qué es lo que se va a comer.

Por ello, la nutricionista de Zagros Sports, Beatriz Corral, ha desvelado cinco trucos para ir al supermercado y comprar los productos más saludables:

El Centro de Carnes adquirió el primer iris y la primera lengua electrónica de Argentina, y una novedosa nariz electrónica que se suman al tradicional equipamiento de “mordida” (texturómetro) con el que ya contaba. Estos dispositivos complementan y enriquecen el trabajo de los técnicos que integran el panel sensorial del sector.

El equipo Iris VA permite segregar una imagen hasta en 4096 colores, analizar el atractivo visual del alimento y sus empaques, describir la superficie y la relación del producto con las preferencias visuales del consumidor, entre otras funciones. Recomendaciones - Vida Sana

Las despedidas, los cierres, las fiestas… pareciera que diciembre es mucho más que el último mes del calendario. Por eso, dos especialistas del equipo de Salud Mental del Hospital nos cuentan cuáles son las alternativas para atravesar las fiestas de la mejor forma, sin caer en el tan conocido “Burn Out”.



Hacia fin de año nos corre a todos el tiempo y comienza una tormentosa cuenta regresiva en el marco de la cual pareciera que tenemos que cumplir con cientos de compromisos, actividades, encuentros celebraciones y trámites que si no realizamos antes del 31 de diciembre, no sabemos cuál será nuestro destino el 1 de enero.



Desde 1582 rige el calendario Gregoriano, dado que fue el Papa Gregorio XIII quien determinó que a partir del 1 de enero comenzaría un año nuevo. Sin embargo, hasta hace 4 siglos el año nuevo comenzaba el 21 de marzo, en coincidencia con el equinoccio de primavera boreal.



Por otro lado, por ejemplo, los judíos festejan año nuevo en una fecha variable entre septiembre y octubre, los chinos hacen lo propio cuando se forma la primera luna nueva en el signo de Acuario, es decir entre fines de enero y mediados de febrero, y los musulmanes lo reciben en su mes de Muharram, que puede caer en cualquier mes gregoriano. Por eso, los astrólogos dicen que el año nuevo es personal y que empieza y se renueva el día del cumpleaños.

La Comisión Directiva de Echagüe anuncia que se le comunicó a Daniel Maffei la rescisión de su contrato como entrenador principal del club.

La decisión es estrictamente deportiva, en función de los resultados del equipo en esta primera fase (18 juegos). Se destaca el profesionalismo de Maffei, como así también su hombría de bien destacada en su trayectoria y en su comportamiento en estos tres meses y medio en la institución.

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos a través del Museo Artemio Alisio invitan a la muestra de dibujos de LUIS ALBERTO SALVAREZZA, titulada //50 NIERIKAS//.



La misma se inaugurará este viernes 2 de diciembre a las 20,00 hs. en Sarmiento 612 de nuestra ciudad.



La muestra se podrá visitar durante diciembre de martes a sábados de 8,30 a 12,00 y de 17,30 a 21,00 hs.



“50 NIERIKAS“



Titulo a esta muestra “nierikas” para reconocer, a la vez que imitar a los mara'kames huicholes (sacerdotes, curanderos, chamanes, artistas) que llaman a sus creaciones de esta forma.